تعرف على برنامج مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

أيام قليلة وينطلق مهرجان الصيف الدولي السادس عشر، والذي ينظمه مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، بداية من يوم الاثنين الموافق 16 يوليو والذي يستمر حتى السبت 18 أغسطس المقبل، وهو يُعد من أهم الفعاليات الفنية والثقافية التي تهتم بتقديم عروض فنية مختلفة تتناسب مع جميع الأذواق، ويصل حجم جمهور المهرجان إلى ما يقرب من 40 ألف متفرج سنويًا.





يتضمن برنامج المهرجان العديد من الحفلات والعروض الفنية وورش عمل وندوات ومحاضرات لفنون الموسيقى والغناء والمسرح والرقص والفنون الشعبية والسينما، حيث تهدف هذه الأنشطة لنشر الثقافة والوعي والتذوق الفني ودعم الجودة الفنية وإحياء التراث الفني والثقافي.





يفتتح المهرجان هذا العام فريق أوتوستراد من الأردن، والذي يتميز بغناء أغاني اجتماعية ذات طابع ساخر. كما سيشارك في المهرجان العديد من النجوم المصريين وهم الموسيقار عمر خيرت، والفنان علي الحجار، محمد محسن، مريم صالح، نسمة عبد العزيز، زاب ثروت، وهشام خرما. وكذلك حفلات شعرية لكل من هشام الجخ وعمرو حسن. ومن الفنانين من خارج مصر تشارك الفنانة فايا يونان من سوريا، أسيا مدني من السودان. وتختتم المهرجان الفنانة كارمن سليمان بحفلها يوم السبت 18 اغسطس بمصاحبة أوركسترا المايسترو جورج قلته.





يتيح المهرجان الفرصة لعديد من الفرق المستقلة للمشاركة في فعالياته، حيث يشارك هذا العام عدد من الفرق المصرية وهم فريق مسار إجباري، فريق كايروكي، شارموفرز، وفؤاد ومنيب، اتش او اتش، أندروميدا، جنوب الوادي للفن النوبي والإفريقي، بالإضافة إلى فريق ترايكل من السويد، وفريق ميد إن بلاد من المغرب، وفريق أو واي من سويسرا.





وستقوم أوركسترا مكتبة الإسكندرية بتقديم حفلات ضمن فعاليات المهرجان، وهي حفل كوكتيل موسيقي بقيادة خالد الشويخ، وحفل موسيقي بقيادة محمد سعد باشا، بالإضافة إلى حفل أوركسترا منى بوركهارد.





وإلى جانب الفعاليات الموسيقية، يقدم المهرجان هذا العام أربعة عروض مسرحية وهم: أُغلقت القضية من إخراج وجدي حسن، قابل للاشتعال من إخراج أشرف علي، المعركة الأعظم لفرقة جراي تيم من إخراج مينا نبيل، ديستوبيا VR إخراج محمد فرج الخشاب، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات للسينما التمثيل للشاشة منها فيلم العمة من شيكاغو والذي





يأتي بالتعاون مع المؤسسة اليونانية للثقافة، فيلم جول وجيم بالتعاون مع المعهد الفرنسي، محاضرة "التمثيل.. قلب السر.. قبل الكون" لـ أحمد كمال، وندوة "إدارة الممثل" ولقاء مع المخرج أحمد عبد الله السيد.





وتقوم مدرسة الفنون التابعة لمركز الفنون بتنظيم احتفالية "يوم العائلة" وهي احتفالية مخصصة للأطفال وذويهم، ونظرًا للأقبال على هذه الاحتفالية فقد تقرر إقامتها مرتين هذا العام، وستشمل الاحتفاليتين على ورش عمل فنية مختلفة وأنشطة للأطفال، وكذلك عرض مسرحية ماريونت.