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ثقافة

حفل توقيع مبارك فوبيا.. تأريخ وتحليل لأحداث ثورة 25 يناير

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
تقيم منصة "كتبنا" للنشر الإلكترونى غدًا، الجمعة، حفل توقيع كتاب "مبارك فوبيا" للكاتب محمد وجدي بهليوبوليس.

الكتاب يؤرخ الأحداث التي عاصرتها ثورة 25 يناير والثلاث سنوات التي تلتها ويرصد الأسباب والظواهر التي أدت لقيام هذه الثورة وآثارها على البلد وعلى الشعب.

جدير بالذكر أن محمد وجدي مهندس مدني خريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، قام بنشر العديد من المقالات البحثية والمتخصصة وذلك في العديد من الجرائد المصرية والصفحات الإلكترونية.

صدر له من قبل العديد من الكتب منها "بلطجة، جمهورية الخرفان، وفي العام الماضي نشر كتاب "خواطر" وكتاب "أوضة وصالة".

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