نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري

تألقت بعض الفنانات بمجموعة مختلفة من الإطلالات التي تميزت باللون الأحمر الذي يعد من الألوان الأنثوية الجريئة .



وظهرت بعض الفنانات باللون الأحمر ليعززن جاذبيتهن ويظهرن أنوثتهن من خلاله، و هو ما منحهن أفضل إطلالة وكان من أبرزهن ياسمين صبرى و أنغام و ريم البارودى و منى ذكى وكارول سماحة ومى عز الدين و غيرهن .



لذلك نعرض لك ألبوم من الصور يضم أجمل إطلالات النجمات باللون الأحمر .

