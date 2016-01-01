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بنات البلد

نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري

الخميس 05/يوليه/2018 - 06:33 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
تألقت بعض الفنانات بمجموعة مختلفة من الإطلالات التي تميزت باللون الأحمر الذي يعد من الألوان الأنثوية الجريئة .

وظهرت بعض الفنانات باللون الأحمر ليعززن جاذبيتهن ويظهرن أنوثتهن من خلاله، و هو ما منحهن أفضل إطلالة وكان من أبرزهن ياسمين صبرى و أنغام و ريم البارودى و منى ذكى وكارول سماحة ومى عز الدين و غيرهن .

لذلك نعرض لك ألبوم من الصور يضم أجمل إطلالات النجمات باللون الأحمر .
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري
نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري

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نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري

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