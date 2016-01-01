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فن

ليل خارجي ممثل مصر بمسابقة القاهرة السينمائي

الخميس 05/يوليه/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
أعلنت قبل أيام إدارة مهرجان القاهرة السينمائي عن مشاركة الفيلم المصرى "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله السيد فى المسابقة الدولية لدورة المهرجان الأربعين، والتى ستُعقد فى الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر المقبل.

وقال محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: حرصنا أن تشهد الدورة الأربعون للمهرجان مشاركة متميزة وقوية للفيلم المصرى فى المسابقة الرسمية، و"ليل / خارجي" يمثل إحدى التجارب الفريدة والمتميزة فى مسار السينما المصرية المعاصرة، ليس فقط لموضوعه ورحلة أبطاله، ولكن لأنه يحمل رؤى اجتماعية وأفكارا تدعو للتأمل، وعوالم إنسانية محفزة على إعادة النظر فى الحياة بمختلف أطرها وجوانبها .

وأضاف: كما أن مخرج الفيلم لديه تجارب تركت أثرًا إيجابيًا كبيرًا مثل "ميكروفون" و"هليوبوليس" و"فرش وغطا" و"ديكور" الذى شارك به فى مهرجان القاهرة سنة2014.

المثير فى الأمر هو وجود اسم شركة فيلم كلينك لمالكها محمد حفظى على أفيش الفيلم الرسمى، وهو ما يضع الإدارة فى ثمة حرج، بالرغم من أعمال المخرج أحمد عبد الله السيد المتميزة، والتى شاركت من قبل فى أكثر من مهرجان سينمائى عربى وجازت على جوائز هامة، فضلا عن الإشادة النقدية اللافتة.

"ليل / خارجي" بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقى، بسمة، أحمد مالك، عمرو عابد، أحمد مجدى، صبرى عبد المنعم، مجدى أحمد علي، أحمد يسري، تأليف شريف ألفى، وإنتاج هالة لطفى .

وتدور أحداث الفيلم حول مو وتوتو ومصطفى، ثلاثة أشخاص يلتقون ذات ليلة خارج كل الأُطر، كل منهم يخوض معركته الخاصة لاكتساب مكانة، فيجدون أنفسهم في رحلة لم يتوقعوها داخل المدينة

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