حدث في مثل هذا اليوم 5 يونيو

حدث فى مثل هذا اليوم 5 يونيو

1249 - سقوط مدينة دمياط في أيدي لويس التاسع ملك فرنسا وقائد القوات الصليبية المشاركة بالحملة الصليبية السابعة.





1487 - اكتشف المستكشف البرتغالي بارثولوميو دياز بمساعدة الرحالة العربي ابن ماجد طريق رأس الرجاء الصالح أثناء عودته من الهند؛ ومسيره بمحاذاة الساحل الأفريقي.





1752 - بنجامين فرانكلين يثبت أن الصواعق تتكون من الكهرباء وذلك خلال تجربته الشهيرة بإطلاق طائرته الورقية في يوم ممطر.





1899 - صدور حكم ببراءة الضابط الفرنسي اليهودي ألفريد دريفوس من تهمه الخيانة العظمى والتجسس لصالح ألمانيا.





1916 - بدء الثورة العربية على الدولة العثمانية بقيادة حاكم مكة الشريف حسين بن علي.





1926 - تخطيط الحدود بين العراق وتركيا وتقسيم جزء من كردستان بين الدولتين.





1928 - السلطات البريطانية تقصف المدن والقرى اليمنية، لتعثر مفاوضات جرت حول تطوير العلاقات الودية والتجارية بين المملكة المتوكلية اليمنية وبريطانيا.





1942 - هجوم بريطاني مضاد على قوات ألمانيا النازية بقيادة إرفين رومل أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت نتائج هذا الهجوم كارثية على البريطانيين حيث فقدوا آلافًا من جنودهم ومئات المدرعات على الرغم من تفوقهم الكاسح.





1944 - سقوط العاصمة الإيطالية روما بيد الحلفاء وذلك في نهايات الحرب العالمية الثانية.





1947 - وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال يعلن عن خطته لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية والتي عرفت بمشروع مارشال.





1965 - إيران تفرض الأحكام العرفية وتعتقل آية الله الخميني ومن ثم تنفيه وذلك في محاولة من جانب نظام الشاه محمد رضا بهلوي لاحتواء حالة الغضب الشعبي المتصاعد ضده.





1967 - إسرائيل تهاجم مصر وسوريا والأردن في ما عرف باسم حرب الأيام الستة.





1968 - سرحان سرحان يطلق النار على روبرت كينيدي، وأدى ذلك إلى وفاته في اليوم التالي.





1975 - مصر تعيد افتتاح قناة السويس من جديد بعد جلاء الإسرائيليين منها وذلك مع عبور أول سفينة منذ ثماني سنوات، وكان على متن السفينة الرئيس محمد أنور السادات.





1977 - ستيف جوبز يطرح أبل-2 في الأسواق.





1981 - بداية ظهور مرض فقدان المناعة المكتسبة / الإيدز.





1984 - القوات الجوية الملكية السعودية تسقط طائرتين إيرانيتين وتصيب الثالثة بعد محاولتها اختراق خط فهد.





1991 - تعيين سيد أحمد غزالي رئيسًا للحكومة الجزائرية.





2002 - الإصدار 1.0 للمتصفح موزيلا يرى النور.





2006 - صربيا تعلن استقلالها عن اتحاد صربيا والجبل الأسود تحت اسم جمهورية صربيا.





2010 - إعصار فيت يضرب سواحل سلطنة عمان.

2015 -





نادي الهلال السعودي يتوج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد غياب دام 26 عامًا.





بعد 236 سنة من رحلتها، وبعد سبعة أسابيع على إبحارها، السفينة الفرنسية المعاد إنشاؤها إرميون تصل الولايات المتحدة، وستتوقف في عدة مدن حتى نهاية رحلتها بالاحتفال بيوم الاستقلال في 4 يوليو.



