صلاح حسب الله: برنامج الحكومة الجديد ملامس للواقع ويتضمن رؤية لتنفيذه

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديد الذي قدمته لمجلس النواب يتضمن 5 محاور رئيسية وكل محور يتضمن عددًا من الأهداف.





وأضاف "حسب الله"، خلال استضافته فى برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" تقديم الإعلامية رشا نبيل، أنه تم تشكيل 5 لجان داخل مجلس النواب لتدرس كل لجنة محور من المحاور الـ5 الرئيسية بعناية.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن المحور الخامس هو "تحسين معيشة المواطن المصرى" وتم دراسة هذا المحور بعناية للتأكد هل البرنامج ملامس للواقع، مشيرًا إلى أنه بعد دراسته تأكدت اللجنة المختصة به أنه ليس مجرد كلام حالم ولكنه بالفعل ملامس للواقع يتضمن رؤية واضحة لتنفيذها ومحددة العمل.