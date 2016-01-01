انطلاق فعاليات المنتدى الإماراتي الفرنسي الثالث للنفط والغاز بأبوظبي

تستأنف الغرفة التجارية الفرنسية في أبوظبي اليوم، الخميس، استضافة فعاليات المنتدى الإماراتي الفرنسي الثالث للنفط والغاز بأبوظبي والرويس، والذي يستمر لمدة يومين وشاركت فيه أدنوك والشركات التابعة لها وكذا العديد من شركائها ومن بين بينها مبادلة للبترول.





وتهدف فعالية المنتدى الإماراتي الفرنسي الثالث لأيام النفط والغاز، إلى إلقاء الضوء على الإمكانات المبتكرة القوية التي تتمتع بها الصناعة الفرنسية في قطاعي النفط والغاز، فضلاً عن تدعيم علاقات الأعمال بين المؤسسات الإماراتية والفرنسية في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والطاقة والتكنولوجيات الجديدة.





وقد علق مارك كانيار، المدير العام لوكالة فرانس في الشرق الأوسط، قائلاً: غمرنا حماس شديد لاستضافة الدورة الثالثة لهذا المنتدى الذي يمثل مبادرة للتواصل بين البلدين. ففرنسا والإمارات العربية المتحدة تجمعهما علاقات قديمة في صناعة النفط والغاز، وهذه الفعالية من شأنها تعزيز التزام البلدين على صعيد إعداد رؤى مستقبلية وتقديم حلول طويلة المدى ومستدامة فضلا عن قيادة الابتكار المواكب لتطوير تكنولوجيا للمستقبل".





وبالنسبة للموضوعات الرئيسية التي تم تناولها خلال اليوم الأول فلقد شملت صناعة النفط والغاز بشكل عام مع التركيز بشكل خاص على صناعات المصب والتكرير والبتروكيماويات والأسمدة ومعالجة الغاز، أما اليوم الثاني تخصيصه لمديري التنفيذ والمهندسين في مختلف جهات الصناعة الفرنسية (جهات التصنيع والتوريد وتقديم الخدمات) بهدف تناول عمليات التشغيل والصيانة الخاصة بالنفط والغاز المتصلة مباشرة بالمستخدم النهائي والمديرين والمهندسين.



