بدء تطبيق الزيادة في نسبة الخصم وزيادة الإعفاء الضريبي الشهر الجاري

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية ستبدأ يوليو الحالي تطبيق الزيادة في نسبة الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد من ٧٢٠٠ جنيه إلى ٨٠٠٠ جنيه، لافتًا إلي أن تلك المزايا ستُكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.



