عرض فيلم آخر أيام المدينة في قرطاج

كشف المخرج تامر السعيد عن عرض فيلمه آخر أيام المدينة فى مدينة قرطاج بتونس يوم 5 من شهر يوليو الجارى.



الفيلم من بطولة خالد عبد الله ومريم صالح وعلى صبحى وحنان يوسف وحيدر حلو وليلى سامى، من تأليف رشا سلطى وتامر السعيد.



وتدور أحداثه فى عام 2009 داخل مدينة القاهرة، فيما لاقى استبعاد الفيلم من تمثيل مصر بالدورة الـ38 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية، ولم يعرض فى مصر حتى الأن.