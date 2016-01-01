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هاني أباظة: القطاع الخاص خائف وجبان وعلى المواطن تحمله

الخميس 05/يوليه/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال اللواء هانى أباظة، عضو مجلس النواب، إن القطاع الخاص له دور أساسي ومحوري خلال الفترة المقبلة لأن البرنامج الجديد للحكومة مبنى عليه.

وأكد "أباظة"، خلال استضافته فى برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" تقديم الإعلامية رشا نبيل، أن القطاع الخاص مازال خائفًا من ضخ استثماراته بالسوق.

وتابع: "إحنا أمام قطاع خاص خايف وجبان وبنحاول معاه ودا مش هيحصل فى يوم وليله".

وأضاف أنه لن يتم الآن جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بالصورة التي يتخيلها المواطن لأن جنى الثمار الحقيقى مبنى على تكاتف الجميع فى العمل، مؤكدًا أن الدولة تبنى من البداية وعلى معرفة ذلك جيدًا وعليه التحمل.

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