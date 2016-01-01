محمد الشامي: قائمة الانتظار قنبلة موقوتة تهدد الأندية المحلية ..فيديو

قال محمد الشامي، رئيس رابطة الدوري المصري، إن "قائمة الانتظار" تعد قنبلة موقوتة تهدد الأندية المحلية خلال المسابقة في الموسم القادم.





وقال "الشامي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدي البلد"، "وصلنا مع المهندس هاني أبوريدة لحل لمشكلة الـ25 لاعبًا، بوضع 5 لاعبين في قائمة الانتظار".





وأضاف "سيكون هناك زخم كبير حال تأهلنا من التصفيات لبطولة أمم أفريقيا، حيث ستتراكم عدة بطولات على المستوى المحلي والدولي، وهذا ما يستدعي كثيرًا من التنظيم، قائمة الـ25 لاعبًا لا تمثل مشكلة كبيرة، لأن معظم الأندية لم تشرك سوى 21 لاعبًا فقط في الموسم الماضي".





وأوضح أن "هناك اتجاهًا كبيرًا لعودة الجماهير خلال الموسم المقبل، لن نتراجع أو نتهاون أمام أي مشكلة تواجه النشاط الرياضي".





وأثني علي المهندس هاني أبوريدة قائلًا: "أبوريدة قيمة كبيرة، ولكنه يعمل هذه الفترة في ظروف صعبة للغاية".