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فن

محمد عادل إمام يتفوق بـ ليلة هنا وسرور بـ25 مليون جنيه

الخميس 05/يوليه/2018 - 06:39 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم ليلة هنا وسرور إيرادات اقتربت من 25 مليون جنيه بعد 3 أسابيع من عرضه.

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى "سرور"، يقع في حب فتاة تُدعى "هنا"، أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.

يشارك في بطولة الفيلم محمد إمام وياسمين صبرى ومحمد ثروت وفاروق الفيشاوى وأحمد صلاح السعدني، تأليف كريم يوسف، ومصطفى صقر، وإخراج حسين المنباوي.

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