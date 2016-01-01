أحمد الجندي يتوج بفضية بطولة العالم للجامعات

توج لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، أحمد أسامة الجندي بالميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم للجامعات المقامة خلال الفترة من ٣ إلى ٨ يوليو ببودابست بالمجر.





حقق البطل المصرى أحمد الجندى، الميدالية الفضية بعد أن حقق ١١٥٩ نقطة وهو أصغر لاعب بالبطولة، فيما توج بالميدالية الذهبية لاعب فرنسا بريس لوبيت محققًا ١١٦٣ نقطة، وأحرز لاعب جمهورية التشيك لوكاس سفيشوتا الميدالية البرونزية محققًا ١١٥٢ نقطة.



