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صلاح حسب الله: 563 مليار دولار من الموازنة مخصصة لخدمة المواطن

الخميس 05/يوليه/2018 - 03:05 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن المجلس أقر أكبر موازنة في تاريخ مصر وهي تريليون و420 مليون دولار.

وأكد "حسب الله"، خلال استضافته في برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" تقديم الإعلامية رشا نبيل، أن 563 مليارًا مخصصة بشكل رئيسى لخدمة المواطن من خلال دعم الصحة والتعليم والدعم والرعاية الاجتماعية والشباب والرياضة المعاشات والمرتبات بأكبر ميزانيات فى تاريخهم.

وأوضح أن الدين العام المقدر بنسبة 90% من إنتاج الدولة المصرية غير مقلق إطلاقًا؛ لأنه فى سنوات سابقة وصل لـ 200% من إجمالي الانتاج، إضافة إلى أن التقارير الخارجية بشأن الاقتصاد المصري تؤكد أن الدولة واعدة اقتصاديًا.

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