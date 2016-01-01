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كأس العالم

الزمالك يدعو وزير الرياضة لحضور تدشين فرع 6 أكتوبر

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:40 ص
صدى البلد
منتصر المرشدي - ملك موسي
وجه مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، دعوة رسمية إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل تدشين فرع النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر ووضع حجر الأساس غدًا، الجمعة، المقبل في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

وأكد رئيس الزمالك، أنه سوف يتم توفير أتوبيسات لأعضاء الجمعية العمومية للنادي للتواجد بالمقر الجديد للنادي لحضور هذا الحدث الهام فى تاريخ القلعة البيضاء . 

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك قد عقد اجتماعه الجمعة الماضية وناقش العديد من الأمور الخاصة بالنادى الأبيض ومنها الإنشاءات فى فرع النادى بالسادس من أكتوبر.

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