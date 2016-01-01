الزمالك يدعو وزير الرياضة لحضور تدشين فرع 6 أكتوبر

وجه مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، دعوة رسمية إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل تدشين فرع النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر ووضع حجر الأساس غدًا، الجمعة، المقبل في تمام الساعة الخامسة عصرًا.





وأكد رئيس الزمالك، أنه سوف يتم توفير أتوبيسات لأعضاء الجمعية العمومية للنادي للتواجد بالمقر الجديد للنادي لحضور هذا الحدث الهام فى تاريخ القلعة البيضاء .



