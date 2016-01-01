ماذا يحدث بالجسم عند تناول الليمون مع النعناع؟



- يستخدم في علاج تقرحات المعدة.

-علاج فعال لعسر الهضم.

- التخلّص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في الجسم.

- يعمل على تنشيط القلب والدورة الدمويّة في الجسم.

- يستخدم في التخلص من الروائح الكريهة الموجودة في الفم والناتجة عن مشاكل المعدة.

- مهدىء للجهاز العصبي ويساعد على الاسترخاء.

- يقضي على البكتيريا الموجودة في المعدة ويخفّف من آلام المغص.

- يعمل على التخفيف من مشاكل الهضم واضطرابات المعدة

- تنشيط وظائف الكبد، وإنتاج العصارة الصفراء.

- تنقية الدم من السموم المختلفة؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

- يعمل على شد البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه الناتجة عن كبر السن.

يعتبر مشروب الليمون مع النعناع من أكثر المشروبات انتشارا بين الأشخاص ،لأنه يتمتع بمذاق شهى و لذيذ .وأوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل،بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول مشروب الليمون بالنعناع، وتتمثل فى: