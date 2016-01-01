ماذا يحدث بالجسم عند تناول الليمون مع النعناع؟

يعتبر مشروب الليمون مع النعناع من أكثر المشروبات انتشارا بين الأشخاص ،لأنه يتمتع بمذاق شهى و لذيذ .
وأوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل،بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول مشروب الليمون بالنعناع، وتتمثل فى:
- يستخدم في علاج تقرحات المعدة.
-علاج فعال لعسر الهضم.
- التخلّص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في الجسم.
- يعمل على تنشيط القلب والدورة الدمويّة في الجسم.
- يستخدم في التخلص من الروائح الكريهة الموجودة في الفم والناتجة عن مشاكل المعدة.
- مهدىء للجهاز العصبي ويساعد على الاسترخاء.
- يقضي على البكتيريا الموجودة في المعدة ويخفّف من آلام المغص.
- يعمل على التخفيف من مشاكل الهضم واضطرابات المعدة
- تنشيط وظائف الكبد، وإنتاج العصارة الصفراء.
- تنقية الدم من السموم المختلفة؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
- يعمل على شد البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه الناتجة عن كبر السن.
وأوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل،بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول مشروب الليمون بالنعناع، وتتمثل فى:
- يستخدم في علاج تقرحات المعدة.
-علاج فعال لعسر الهضم.
- التخلّص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في الجسم.
- يعمل على تنشيط القلب والدورة الدمويّة في الجسم.
- يستخدم في التخلص من الروائح الكريهة الموجودة في الفم والناتجة عن مشاكل المعدة.
- مهدىء للجهاز العصبي ويساعد على الاسترخاء.
- يقضي على البكتيريا الموجودة في المعدة ويخفّف من آلام المغص.
- يعمل على التخفيف من مشاكل الهضم واضطرابات المعدة
- تنشيط وظائف الكبد، وإنتاج العصارة الصفراء.
- تنقية الدم من السموم المختلفة؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
- يعمل على شد البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه الناتجة عن كبر السن.