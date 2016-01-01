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محافظات

ضبط 25 قضية تموينية متنوعة بأسوان

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:57 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 قضية تموينية متنوعة من بينها 11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و 4 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، و 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و 2 قضايا لبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، وقضية استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية لتجميع سلع تموينية مدعمة .

تم تحرير محاضر بهذه الوقائع، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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