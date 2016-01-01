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منوعات

صدق أو لا تصدق.. موجة حارة تقتل عشرات الكنديين

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تسببت موجة الحر الشديدة التي ضربت مدينة كيبيك بكندا منذ نهاية الأسبوع الماضي في وفاة حوالي 17 شخصًا، لترفع الصحة هناك حالة التأهب والتحذير الشديد.

وصرحت المسئولة الإقليمية عن الصحة العامة في مونتريال "ميلين دروان" قائلة إن عدد الوفيات بسبب موجة الحر في مونتريال وصل حاليا إلى 12، و5 آخرين توفي في مدينة كيبيك، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

كما أرجعت "ميلين" حالات الوفاة لعدة أسباب وهي أن المتوفين من الفئات الضعيفة كالمسنين أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو عقلية" أو ممن لا يملكون مكيفات.

وكانت درجات الحرارة قد وصلت لـ 34 درجة مئوية، بالإضافة إلى أن نسبة الرطوبة بلغت 40% بحسب توقعات مركز الأرصاد الجوية، لتعلن الصحة "حالة الإنذار بسبب ارتفاع الحرارة"، لكن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضها، وكانت موجة حر سابقة وقعت في كندا أودت بحياة 100 شخص.

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