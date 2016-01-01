حفل موسيقي بمركز إبداع بحديقة سعيد النجار ببني سويف ..شاهد

استقبل مركز الإبداع بحديقة سعيد النجار مساء أمس الأربعاء بمحافظة بني سويف فعاليات ثقافية وفنية وأدبية نظمتها مدرسة صلاح الدين فيوتشر بإشراف من مديرية التربية والتعليم ، وذلك تحت رعاية المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الذي تبنى وأطلق فكرة إقامة مركز اجتذاب المواهب السويفية ضمن خطة لتحويل المكان الى متنفس حضاري لأهالي المحافظة ، وتحقيق أفضل استثمار لميزات الموقع في خدمة المجتمع السويفي.



حضر "الأمسية " اللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، واللواء خميس أبو الفضل السكريتر العام المساعد، والأستاذ أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ فاضل محمد فاضل مدير التعليم الخاص ، والأستاذ محمد كامل محمود مدير عام العلاقات العامة،في حضور حشد كبير من جمهور المواطنين الذين اعتادوا على الذهاب يوميا إلى الحديقة، حيث تقام بها مساء كل يوم فعاليات متنوعة .



وأعرب المواطنون عن شكرهم لمحافظ بني سويف الذي يرعى المكان شخصيا من أجل تحويله لموقع حضاري لكل المواطنين ، مؤكدين سعادتهم بالمكان الذي أصبح متنفسا حضاريا لهم ولأولادهم بالمجان ، وهو مايساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسرة السويفية ويدخل السرور على نفوس أبنائنا ، ويعطى الصورة الحضارية عن بني سويف عروس الصعيد .



تجدر الإشارة إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، قامت البوابة الاليكترونية بنشر استمارة تعارف تتضمن أليات التسجيل لكل موهبة في كل المجالات تريد أن تشارك في هذه الفعاليات ، حيث سيتم اتاحة الفرصة أمامهم ، خاصة وأن المكان أصبح قبلة للعديد من المواطنين ، والذي يعتبر فرصة سانحة لإظهار الكل موهبته انطلاقا الى الشهرة وفتح أفاق وفرص أفضل وعلى مستويات افضل أمام مواهب بني سويف المتميزة في مجالات الفن والثقافة والأدب والعلوم والرياضة وغيرها ، فضلا عن امكانية الحصول على جوائز سيتم منحها للمتميزين لتشجيعهم على الإستمرار .



