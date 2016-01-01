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أخبار العالم

اغتيال المساعد العسكري لمقتدى الصدر في العراق

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:18 ص
صدى البلد
حسن محرم
اغتال مجهولون المساعد العسكري لزعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر في محافظة النجف، ذات الأغلبية الشيعية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر أمني، أن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل "شوقي حداد" في مدينة الكوفة، بمحافظة النجف، وأطلقوا النار عليه من أسلحة مزودة بكواتم للصوت، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأضاف المصدر، أن قيادة الشرطة والسلطات الأمنية فتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة الجهات التي تقف وراء عملية الاغتيال، مشيرًا إلى أن أسباب الاغتيال لا تزال مجهولة.

و"حداد" هو المساعد العسكري للصدر وأحد القياديين البارزين لحركة سرايا السلام.

وكانت كتلة "سائرون" التي يقودها الصدر قد حصدت المركز الأول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق بنسبة 54 مقعدًا من أصل 329.

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