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كأس العالم

كولومبيا تستعد لاستقبال شعبي وتكريم المنتخب في شوارع بوجوتا

الخميس 05/يوليه/2018 - 03:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
تستعد الجماهير فى كولومبيا لتنظيم استقبال شعبى للمنتخب الأول لكرة القدم غدا في شوارع بوجوتا لدى عودته للبلد اللاتيني عقب نهاية مشواره في مونديال روسيا 2018 إثر خسارته في ثمن النهائي على يد إنجلترا.

وقال محافظ العاصمة الكولومبية ميجيل أوريبي فى تصريح نقلته وكالة الانباء الاسبانية : "سنقيم تكريما يحضره فنانون مشهورون إلى جانب مجموعة من العروض كي نتمكن نحن مواطنو بوجوتا من الاحتفال مع المنتخب في الاستاد"..وسيبدأ حفل التكريم من مطار (إلدورادو) الدولي في بوجوتا الذي ستهبط فيه طائرة المنتخب العائد من روسيا، حيث سيستقل اللاعبون حافلات مكشوفه تنقلهم من المطار إلى استاد (إلكامبين).

وأوضح عمدة العاصمة الكولومبية إنريكي بينيالوسا أن فكرة هذا التكريم هي "تقديم الشكر للمنتخب" عن طريق احتفال مليئ بـ"الفنانين والموسيقى".

ومن جانبه، قال المسئول عن أمن بوجوتا خايرو جارسيا أن "ألفين و500 شرطي سيرافقون موكب المنتخب"، مضيفا أن "الرسالة الأولى" للأجهزة الأمنية هي تذكير مواطني العاصمة أن الأمر "سيكون احتفالا".

وكان منتخب كولومبيا قد تأهل إلى ثمن نهائي مونديال روسيا متصدرا للمجموعة الثامنة بست نقاط من انتصارين وهزيمة، إلا أن ركلات الترجيح أمام إنجلترا أنهت مشواره عند هذا الحد (3-4) بعد أن تعادلا في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

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