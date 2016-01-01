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كأس العالم

تصريحات مارادونا عن حكم مباراة إنجلترا وكولومبيا غير لائقة

الخميس 05/يوليه/2018 - 03:12 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء عن رفضه لـ"التعليقات غير اللائقة والعارية من الصحة" التي أطلقها الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا حول أن كولومبيا وقعت ضحية لـ"سرقة ضخمة" في مباراة ثمن نهائي مونديال روسيا مساء الثلاثاء أمام إنجلترا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية فإن مارادونا قد قال، في برنامجه "من يد الرقم 10" في قناة "تيليسور" الإذاعية، إن الحكم الأمريكي لمباراة كولومبيا وإنجلترا "اخترع ركلة جزاء" منحت التقدم بهدف نظيف لمنتخب الأسود الثلاثة وسعى طوال اللقاء لمنح أفضلية للفريق الأوروبي على حساب "لوس كافيتيروس".

وأشار بيان "فيفا" إلى أنه إزاء هذه التعليقات، تعرب المنظومة الكروية الأكبر في العالم عن "رفضها التام للانتقادات الموجهة لطاقم التحكيم الذي قدم أداء إيجابي في مباراة صعبة وحماسية".

كما اعتبر البيان أن تعليقات وتلميحات النجم الأرجنتيني "غير لائقة وعارية تماما من الصحة".

وذكر بيان "فيفا" أنه في الوقت الذي يبذل فيه الاتحاد الدولي أقصى جهد ممكن لضمان تحقيق مبادئ اللعب النظيف والنزاهة والاحترام في هذا المونديال، وداخل المؤسسة نفسها، يأسف الفيفا لهذه التصريحات الصادرة من لاعب كتب تاريخا في لعبتنا.

كان منتخب إنجلترا قد تقدم في مباراة الثلاثاء بهدف لهاري كين من ركلة الجزاء احتسبت في الدقيقة 57 ، قبل أن يتعادل "لوس كافيتيروس" برأسية المدافع المتألق ييري مينا (ق90+3)، ليمتد اللقاء لوقت إضافي لم يشهد تغير على مستوى النتيجة، لينتزع الأسود الثلاثة التأهل عبر ركلات الترجيح (3-4).

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