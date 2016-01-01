الشرطة الأمريكية تنقذ سيدة تسلقت تمثال الحرية ..فيديو

عرضت قناة إكستر نيوز، مقطع فيديو يظهر قيام الشرطة الأمريكية بإنقاذ سيدة تسلقت تمثال الحرية، المطل على خليج نيويورك بولاية نيويورك الأمريكية.





ويظهر في التسجيل المصور سيدة تحاول تسلق قاعدة التمثال، بينما يصعد من جهة أخرى من قاعدة التمثال عناصر من الشرطة، دون المزيد من التفاصيل عن هوية المتسلقة، أو دوافعها من هذا العمل.





وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أمس، الأربعاء، أن محتجا تسلق قاعدة تمثال الحرية في ميناء نيويورك مما أجبر السلطات على إخلاء الجزيرة في يوم عيد الاستقلال.





وقالت الشبكة إن عدة محتجين آخرين اعتقلوا في وقت سابق بينما كانوا يحملون لافتات تدعو إلى حل سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية.





وعلقت سلطات الهجرة سياسة فصل بعض أسر المهاجرين عند الحدود المكسيكية الأمريكية.



