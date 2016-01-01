ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الشرطة الأمريكية تنقذ سيدة تسلقت تمثال الحرية ..فيديو

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
البهى عمرو
عرضت قناة إكستر نيوز، مقطع فيديو يظهر قيام الشرطة الأمريكية بإنقاذ سيدة تسلقت تمثال الحرية، المطل على خليج نيويورك بولاية نيويورك الأمريكية.

ويظهر في التسجيل المصور سيدة تحاول تسلق قاعدة التمثال، بينما يصعد من جهة أخرى من قاعدة التمثال عناصر من الشرطة، دون المزيد من التفاصيل عن هوية المتسلقة، أو دوافعها من هذا العمل.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أمس، الأربعاء، أن محتجا تسلق قاعدة تمثال الحرية في ميناء نيويورك مما أجبر السلطات على إخلاء الجزيرة في يوم عيد الاستقلال.

وقالت الشبكة إن عدة محتجين آخرين اعتقلوا في وقت سابق بينما كانوا يحملون لافتات تدعو إلى حل سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية. 

وعلقت سلطات الهجرة سياسة فصل بعض أسر المهاجرين عند الحدود المكسيكية الأمريكية.

ولم يتسن بعد الوصول إلى ممثلين عن إدارة شرطة نيويورك وهيئة المتنزه الوطني التي تدير متنزه تمثال الحرية للتعقيب.

ترشيحاتنا

علي جمعة يكشف عن علامة من علامات رضا الله عن العبد

برلماني يطالب تنمية جنوب الصعيد بالانتهاء من مشروعات حلايب وشلاتين

صلاح حسب الله: البرلمان يتجه لتشريع قانون لتشجيع المنتج المصري

بالصور.. 120 متر سلك شائك لحماية رمسيس الثاني ونيرون في المنيا

الإدارية العليا: هيئة المجتمعات مسئولة عن شروط الراغبين في حجز الوحدات السكنية

شوبير: صلة السعودية تنسحب رسميا من رعاية النادي الأهلي ..فيديو

محمد صلاح يشارك في حفل خطوبة شقيقه بإحدى القاعات بطنطا ..صور

شوبير: انسحاب صلة من رعاية الأهلي صدمة كبيرة ..فيديو

أمير قطر في جولة خارجية للبحث عن حلفاء في روسيا وفرنسا بعد أسابيع من رفض الناتو انضمام الدوحة لأعضائه.. والكرملين: لقاء محتمل بين بوتين وتميم ونتنياهو

أغنية جديدة لـ شعبان عبد الرحيم يهاجم فيها فيس بوك ..فيديو

اغتيال المساعد العسكري لمقتدى الصدر في العراق

أمين الفتوى يجيب عن "هل يجوز الصلاة بعد الوتر؟" ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري

أحذية الـ Wedge تتصدر موضة صيف 2018

20 صورة تكشف أناقة توبا بويوكستون في عيد ميلادها

شاهد.. أزياء راقية من توقيع دار FENDI العالمية

لمحبي الاختلاف.. أفكار ديكور هندي لغرف المعيشة

فيديو

رضا عبد العال يكشف المدرب الأنسب لقيادة المنتخب ..فيديو
أغنية جديدة لـ شعبان عبد الرحيم يهاجم فيها فيس بوك ..فيديو
صلاح حسب الله: البرلمان يتجه لتشريع قانون لتشجيع المنتج المصري
صلاح حسب الله: 563 مليار دولار من الموازنة مخصصة لخدمة المواطن
هاني أباظة: القطاع الخاص خائف وجبان وعلى المواطن تحمله

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟