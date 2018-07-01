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أخبار العالم

شاهد.. شاب ينزل مترو الأنفاق ويركب القطار بدراجته النارية

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:09 ص
صدى البلد
حسن محرم

في تصرف غريب، نزل مواطن في العاصمة الفرنسية، باريس، بدراجته البخارية داخل محطة المترو، واستقل القطار بدراجته.

وذكرت صحيفة "لاندبندانت" الفرنسية أن شاب نزل داخل محطة المترو بدراجته النارية في منتصف الليل في باريس.





وبينت الصحيفة أنه على الرغم من خطورة النزول بالدراجات النارية في المترو، لاسيما وأن الدراجات النارية تحتوي على وقود ومن الممكن أن تتسبب في حرائق، إلا أن شاب نزل المترو بالدراجة النارية.

وأثار الشاب دهشة الراكبين الآخرين داخل محطة المترو.

وظهر فيديو للشاب داخل قطار المترو، بينما يركب دراجته النارية.


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