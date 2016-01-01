رضا عبد العال يكشف المدرب الأنسب لقيادة المنتخب ..فيديو

قال الكابتن رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن المدرب المصرى يعتبر الأفضل لقيادة المنتخب المصرى فى هذا التوقيت.





وطالب "عبد العال"، خلال لقائه ببرنامج «من روسيا مع التحية» تقديم الإعلامي مهيب عبد الهادى المذاع على فضائية «إم بى سى مصر»، اتحاد كرة القدم المصري بتعيين مدرب مصر للمنتخب الوطنى، بدلا من المدرب الأجنبى.





وأشار إلى أن الراحل محمود الجوهرى مدرب منتخب مصر فى كأس العالم 90 استطاع الصعود بالمنتخب الوطنى لكأس العالم وحقق بطولات كثيرة، وأن الكابتن حسن شحاتة فاز مع المنتخب بـ3 بطولات إفريقية فى عام 2006 و 2008 و 2010.