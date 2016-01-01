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منوعات

عمال إنقاذ يدرسون انتشال فتية محاصرين بكهف في تايلاند

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
لم يحرز عمال الإنقاذ في تايلاند تقدما اليوم الخميس في تحديد متى وكيف سينتشلون 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم من كهف تغمره المياه حيث عثر عليهم هذا الأسبوع شاحبون وواهنون لكنهم في العموم بصحة جيدة وذلك بعد أن حوصروا لتسعة أيام تحت الأرض.

واختفى أعضاء فريق الناشئين في الكهف بإقليم تشيانج راي في 23 يونيو حزيران وبدا أن عملية البحث والإنقاذ تقترب من نهايتها حين عثر فريق من الغواصين البريطانيين والتايلانديين على الصبية في وقت متأخر يوم الاثنين متجمعين على صخرة مرتفعة تتوسط بركة من المياه داخل الكهف.

لكن التركيز الآن يتجه إلى كيفية إخراج المجموعة عبر عدة كيلومترات من الأنفاق الخطرة التي تغمرها المياه.

وطرحت القوات البحرية احتمال أن يظل المحاصرون الثلاثة عشر داخل الكهف في إقليم تشيانج راي لحين انحسار مياه السيول في نهاية موسم الأمطار خلال أربعة أشهر.

لكن آخرين يقولون إن الصبية قد يخرجون خلال أيام إذا كانت أحوال الطقس جيدة ويمكن شفط المياه من الكهف وإذا تسنى تدريب المحاصرين على استخدام أدوات الغوص.

وتجمع أقارب بعض الصبية قرب الكهف في وقت مبكر اليوم الخميس وقالت إحدى الأمهات إنها لم تتمكن من الاتصال بابنها.

وقالت روتادو تشانترابول (37 عاما) وهي والدة براجاك سوتام (14 عاما) "لم نستطع أن نرسل لهم رسائل بعد... حاولوا أمس إدخال هواتف محمولة لكن الحقيبة التي كانت بداخلها تحطمت".

واضطر عمال الإنقاذ للعمل في أيام هطلت فيها أمطار غزيرة غمرت الكهف في بداية عملية البحث لكن الأمطار تراجعت نسبيا في الأيام الأربعة الماضية.

وأدخل عمال الإنقاذ طعاما ومياه ومسعفون بينما كانوا يشفطون المياه من الأنفاق في محاولة لخفض منسوبها لتسهيل عملية الإنقاذ.

لكن هيئة الأرصاد الجوية حذرت اليوم الخميس من أن من المتوقع هطول أمطار غزيرة من السابع وحتى 12 من يوليو تموز على ما يصل إلى 60 في المئة من شمال البلاد الذي يشمل إقليم تشيانج راي.

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