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اقتصاد

4 بنوك مصرية ضمن أفضل 10 بنوك في إفريقيا

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
أكد تقرير لوكالة "بلومبرج" الإخبارية أن بنوك الأهلى ومصر والتجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي ضمن أكبر عشرة بنوك على مستوى القارة الإفريقية في ضمان تغطية القروض خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقامت البنوك الأربعة بتغطية 37 صفقة بقيمة 4.104 مليار دولار بحصة سوقية 20.24% من إجمالي السوق الإفريقية.

وتصدر البنك الأهلى ترتيب البنوك الإفريقية بحصة سوقية 7.63% متقدما من المركز الرابع في نفس الفترة العام الماضي، وبنك مصر في المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 6.79% من المركز الثامن، والبنك التجاري الدولي في المركز الخامس بحصة سوقية 4.69% من المركز العاشر العام الماضي، والعربي الإفريقي الدولي في المركز التاسع بحصة سوقية 3.13%.

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