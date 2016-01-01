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حضري كفتة الصنوبار بمذاق لا يقاوم

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:01 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أمانى رفعت طريقة تحضير كفتة الصنوبار بمذاق لا يقاوم.

المقادير:
نصف كيلو لحم مفروم، 2 حزمة بقدونس، حبة كبيرة بصل مفروم، ملح، فلفل، كركم، قرفة، كمون، صنوبر محمص، زيت، زبيب.

طريقة التحضير:
* تخلط جميع المكونات ثم تصبع وترص في صاج فرن مبطن بورق الزبد.

* تسوى بالفرن ثم تقدم بالهنا.

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