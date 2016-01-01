حضري كفتة الصنوبار بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف أمانى رفعت طريقة تحضير كفتة الصنوبار بمذاق لا يقاوم.



المقادير:

نصف كيلو لحم مفروم، 2 حزمة بقدونس، حبة كبيرة بصل مفروم، ملح، فلفل، كركم، قرفة، كمون، صنوبر محمص، زيت، زبيب.



طريقة التحضير:

* تخلط جميع المكونات ثم تصبع وترص في صاج فرن مبطن بورق الزبد.



* تسوى بالفرن ثم تقدم بالهنا.