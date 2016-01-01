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تناول الجزر والسبانخ النيئ يعالج الاكتئاب

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
قال الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائى تغذية، إن هناك دراسة أجريت مؤخرًا توصلت إلى أن أكل الجزر والسبانخ بصورة نيئة يساعد على تحسين المزاج وعلاج الاكتئاب، لأنهما يحتويان على الكثير من العناصر المغذية.

وكشفت الدراسة التي أجراها الباحثون بجامعة أوتاجو النيوزلندية، أن الخضراوات والفاكهة النيئة، أفضل للصحة العقلية، مقارنة بتلك التي يتم طبخها أو حفظها أو معالجتها، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفاكهة والخضار الطازجة، تتحسن مستويات الرفاهية النفسية لديهم، وتعزز شعورهم بالرضا عن الحياة.

الدراسة الحديثة، تشير كذلك إلى أن الطريقة التي يتم تناول الخضراوات والفاكهة بها هي الأهم، حيث إن كثيرًا من الناس يطبخون السبانخ والجزر، وفي الغالب يتم تناول الثمار طازجة، دون طبخها مثل بعض الخضراوات.

وحلل الباحثون عادات تناول الطعام لأكثر من 400 شخص من البالغين. وقال الدكتور تاملين كونر، الذي قاد الفريق البحثي: "لقد سلطت أبحاثنا الضوء على طريقة تناول الفاكهة والخضار دون طبخها، وارتباطها بمستوى الرفاهية النفسية لدينا".

وقارنت الدراسة المنشورة في مجلة "journal Frontiers in Psychology" الخضار والفاكهة الطازجة، الأعلى تأثيرا من مثيلاتها المطبوخة والمعلبة، حيث ذكر كونر، أنه الطهي أو معالجة الفواكه والخضراوات، يقلل مستويات العناصر الغذائية وتأثيرها على أجهزة الجسم.

وكشفت الدراسة عن عناصر أخرى، قد تؤثر على الصحة النفسية مثل التمرينات الرياضية، النوم، الظروف الصحية، النظام الغذائي العام.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الفاكهة والخضار الطازجة، كانوا أقل شعورا بالاكتئاب، وتحسنت حالاتهم النفسية، وشعروا بالرضا عن النفس كثيرا، فيما انخفضت هذه الأحاسيس بصورة كبيرة، عند تناول الفاكهة والخضروات مطبوخة أو معلبة أو معالجة.​​

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