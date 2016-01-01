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اقتصاد

نصار: صادراتنا من الصناعات الطبية والدوائية نافذة لدخول السوق الأفريقية

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:46 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة إستراتيجية لدخول الصادرات المصرية للدول الإفريقية، نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للقارة الأفريقية باعتبارها أحد أهم الأسواق المستهدفة فى إطار إستراتيجية الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات.

وقال الوزير إنه يجرى حاليًا التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لبحث كافة التحديات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر، خاصة وأنها تمثل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية فى إطار خطة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم بأعضاء المجلس التصديرى للصناعات الطبية برئاسة الدكتور ماجد جورج، حيث تم بحث خطة عمل المجلس لزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أنه يجرى حاليًا إنشاء وحدة خاصة داخل الوزارة تتبع الوزير مباشرة للتعامل مع المشكلات العاجلة لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة للموضوعات المتعلقة بالتصدير، وذلك بهدف ايجاد آلية للتواصل المباشر بين الوزارة والقطاعات الانتاجية، بعيدًا عن الطرق البيروقراطية، الأمر الذى يسهم فى إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات.

وأشار "نصار" الى أن اللقاء قد استعرض أهم التحديات التى تواجه نمو صادرات قطاع الصناعات الطبية ومن أهمها تسعير الدواء فى بلد المنشأ وندرة المعلومات عن الأسواق المستهدفة والمشاركة فى المعارض الخارجية، وتأخر صرف المساندة التصديرية الى جانب ضعف الخدمات اللوجيستية.

وفى هذا الإطار أوضح الوزير أن خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على وضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة فى الأسواق الخارجية مع التركيز ايضًا على التوسع فى الاسواق التى يتواجد فيها المنتج المصرى حاليًا.

وأضاف أن الخطة تتضمن ايضًا التوسع فى إنشاء المراكز اللوجيستية خاصة فى أسواق الدول الأفريقية بهدف تسهيل تواجد المنتجات المصرية فى هذه الأسواق.

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