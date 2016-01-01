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اقتصاد

نيكي ينخفض لأدنى مستوى في 3 أشهر

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
ا ش ا
أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الخميس في الوقت الذي تسببت فيه التوترات التجارية في إثارة مخاوف المستثمرين، في حين تراجعت أسهم البنوك والشركات التي تستفيد من السياحة الوافدة إلى البلاد.

وينتاب القلق المستثمرين قبل يوم غد الجمعة المنتظر أن تفرض فيه الولايات المتحدة رسوما على واردات من الصين بقيمة 34 مليار دولار. وقالت الصين إنها سترد بفرض رسوم على منتجات أمريكية.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.8 بالمئة ليغلق عند 21546.99 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الرابع من أبريل نيسان.

وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس 2.5 بالمئة بعد انخفاضها 2.2 بالمئة أمس الأربعاء عقب تسجيلها مبيعات ضعيفة في المتاجر المفتوحة منذ ما لا يقل عن 13 شهرا في يونيو حزيران وهو ما جاء دون توقعات المستثمرين. وأدى انخفاض أسهم الشركة اليوم لفقدان المؤشر نيكي 45 نقطة.

ومن بين الأسهم التي تكبدت خسائر اليوم الشركات التي تستفيد من طلب السياحة الوافدة إلى اليابان إذ أججت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من أن تقل أعداد السائحين الصينين الزائرين لليابان.

وتراجع قطاع البنوك ليبلغ مؤشره أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016. وانخفضت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.9 بالمئة ومجموعة ميزوهو المالية 0.7 بالمئة وبنك شيزوكا 1.5 بالمئة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة لينهي اليوم عند 1676.20 نقطة.

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