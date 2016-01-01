مدير حديقة الحيوان يزف بشرى سارة للزائرين .. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلاميتان هند النعسانى وفرح طه المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس ، جولة داخل حديقة الحيوان بالجيزة.



كشف الدكتور رشاد رحيم مدير عام حدائق الحيوان بالجيزة، عن سبب خروج حديقة حيوان الجيزة من التصنيف الدولة بسبب عدم دفع الرسوم للتصنيف وليس لعيب فى الحديقة.



وأضاف "رحيم" أن التصنيف العالمى يحتاج إلى 120 مطلبا تم تنفيذ 100 مطلب، لافتًا إلى أن التزام الحديقة بالسعر الزهيد يمنع الحديقة من افتتاحها لتكون حديقة حيوان مفتوحة.



وأشار إلى أن الفكر العالمى يتجه إلى عدم إزعاج الحيوان أثناء مشاهدته والاستمتاع ببيئته، موضحًا أن قريبًا سيشهد الجمهور مشروعات كبرى داخل حديقة الحيوان فى إطار مخطط التطوير.

