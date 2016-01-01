ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

إنتاج الغاز من أول بئر في المرحلة 2 من حقل بحر السلام الليبي

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم، الخميس، إن الإنتاج بدأ من أول بئر في المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام في أكبر حقل بحري للغاز في البلاد.

وذكرت المؤسسة في بيان أن من المقرر إنتاج الغاز من عشر آبار بحلول أكتوبر تشرين الأول، بما يضيف 400 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا ليصل إجمالي إنتاج الحقل إلى 1100 مليون قدم مكعبة يوميا.

يقع حقل بحر السلام على مسافة نحو 120 كيلومترا شمال غربي طرابلس، ويحوي ما يزيد على 260 مليار متر مكعب من الغاز. وتدير الحقل شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

ترشيحاتنا

العاهل البحريني يوجه رسائل إلى السعودية والإمارات والكويت

أغنية جديدة لـ شعبان عبد الرحيم يهاجم فيها فيس بوك ..فيديو

الأوليمبي يجمد النشاط الرياضي 24 ساعة حدادا على الجويني

رحيم: حديقة الحيوان تعانى من الإهمال منذ 30 عاما.. فيديو

تعرض على إيرادات أفلام العيد الإجمالية بعد عرض 3 أسابيع

الشرطة الأمريكية تنقذ سيدة تسلقت تمثال الحرية ..فيديو

لوحة إعلانات تسقط على سيدتين في الشارع.. فيديو

شاهد.. تعليق ميدو على مشاركة جهاد جريشة في كأس العالم

شوبير: انسحاب صلة من رعاية الأهلي صدمة كبيرة ..فيديو

20 صورة تكشف أناقة توبا بويوكستون في عيد ميلادها

كثافات مرورية بمحور 26 يوليو .. فيديو

طلب إحاطة حول إيقاف لاعب تنس الطاولة عمر عصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري

أحذية الـ Wedge تتصدر موضة صيف 2018

20 صورة تكشف أناقة توبا بويوكستون في عيد ميلادها

شاهد.. أزياء راقية من توقيع دار FENDI العالمية

لمحبي الاختلاف.. أفكار ديكور هندي لغرف المعيشة

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بمصر وبعض عواصم العالم.. فيديو
حضري سابليه المحبب للأطفال بمذاق لا يقاوم
رضا عبد العال يكشف المدرب الأنسب لقيادة المنتخب ..فيديو
أغنية جديدة لـ شعبان عبد الرحيم يهاجم فيها فيس بوك ..فيديو
صلاح حسب الله: البرلمان يتجه لتشريع قانون لتشجيع المنتج المصري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟