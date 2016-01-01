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كأس العالم

إكرامي: شريف لن يرحل عن الأهلي إلا بقرار مجلس إدارة

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:53 ص
شريف اكرامي
شريف اكرامي
منتصر الرفاعي
قال إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، إن نجله شريف، حارس مرمى الأهلي، سافر فجر اليوم إلى كرواتيا للانضمام لمعسكر الإعداد.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "شريف حتى نهاية تصفيات كأس العالم كان متواجدًا مع المنتخب الوطني في الصورة بشكل أساسي ومن ضمن الهيكل الأساسي للفريق".

وأكمل: "منه لله وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن تسبب في ابتعاد شريف عن حراسة مرمى الأهلي وغيابه عن الصورة في المنتخب قبل كأس العالم"، مضيفا: "كوبر صمّم على ضم شريف لقائمة الفراعنة في المونديال لأنه على قناعة تامة بقدرات شريف".

وأكد: "شريف ثقته في نفسه كبيرة ومر بالكثير بمثل هذه الظروف وتغلب عليها وعاد أقوى مما كان"، متابعا: "شريف جدد عقده من شهر يناير الماضي على بياض لإثبات حبه وولائه وانتمائه للأهلي".

واستطرد: "هناك الكثير من اللغط يثار حول شريف في الوقت الحالي، لكن شريف يبتعد عن مثل هذه الأمور، شريف ابن النادي ولن يفتعل أي مشكلات"، لافتا: "شريف لن يرحل عن الأهلي إلا لو قال له النادي ارحل لا نريدك".

وأوضح: "محمد الشناوي حارس عرين المنتخب في كأس العالم نظرًا لإصابة الحارس الأساسي أحمد الشناوي، مثلما حدث مع عصام الحضري في كأس الأمم الأفريقية بالجابون، كان الحارس الثالث وبعد إصابة الشناوي وشريف أصبح الحارس الأول".

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