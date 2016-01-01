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أخبار البلد

القومي للأمومة يوضح حقيقة وجود سند ديني يبرر زواج الطفلة

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:45 ص
صدى البلد
أمل مجدى
نشر المجلس القومى للأمومة والطفولة على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توضيحا لحقيقة وجود سند ديني يبرر زواج الطفلة تابع حملة مناهضة زواج الأطفال. 

وقال المجلس: "لم يرد بالدين أي تحديد لسن الزواج والأمر يعود إلى الفهم الخاطئ للبعض عند تناولهم لنصوص الدين التي تحث في ظاهرها على الزواج، معتبرة اكتمال شروطه وأركانه أساسًا في إقامة العلاقة الزوجية تاركة تحديد الأعمار المناسبة في ذلك إلى الأعراف الاجتماعية والدراسات المتخصصة".

وأضاف: "كما أن القرآن الكريم يدعو إلى التفكير والتدبر في أمور الدين والدنيا بألفاظ متعددة مثل التفكر، والتعقل، والتدبر، فقال سبحانه "أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون ، أفلا يتدبرون" لاسيما أن دراسات تلك الظاهرة وحلولها لم تمنع الزواج ولكنها تنظمه حتى يتحقق الهدف من الزواج وهو السكن والمودة".

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