القومي للأمومة يوضح حقيقة وجود سند ديني يبرر زواج الطفلة

نشر المجلس القومى للأمومة والطفولة على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توضيحا لحقيقة وجود سند ديني يبرر زواج الطفلة تابع حملة مناهضة زواج الأطفال.





وقال المجلس: "لم يرد بالدين أي تحديد لسن الزواج والأمر يعود إلى الفهم الخاطئ للبعض عند تناولهم لنصوص الدين التي تحث في ظاهرها على الزواج، معتبرة اكتمال شروطه وأركانه أساسًا في إقامة العلاقة الزوجية تاركة تحديد الأعمار المناسبة في ذلك إلى الأعراف الاجتماعية والدراسات المتخصصة".



