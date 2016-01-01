مباحثات مصرية سودانية أثيوبية لإنشاء صندوق مشترك لتنمية المشروعات





وتم التوافق على تحديد نقاط اتصال من كل دولة لتكثيف التشاور بين الدول الثلاث في الأسابيع القادمة تمهيدًا لعقد الجولة الثانية من الاجتماعات، وأعرب الجانب المصري عن ترحيبه باستضافة الجولة المقبلة على هامش الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية المقرر عقدها في شرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس 2018.



في إطار تفعيل توجيهات القيادة السياسية في مصر والسودان وإثيوبيا، اجتمعت وفود رفيعة المستوى من الدول الثلاث في القاهرة يومي 3 و4 يوليو 2018 بمقر البنك المركزي المصري للتباحث حول الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية.تناولت المناقشات (وفقا لبيان صادر عن البنك المركزى) كافة المسائل المتعلقة بإنشاء الصندوق وبصفة خاصة أهدافه، هيكلة، حوكمتُه وإدارته، حجم التمويل.