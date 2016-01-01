محافظ قنا: إجراءات قانونية ضد المستثمرين غير الجادين.. صور

وجه اللواء عبد الحميد الهجان -محافظ قنا، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستثمرين غير الجادين الذين لم يقوموا بعمل أي إنشاءات أو البدء في الإنتاج وتجاوزوا المدة القانونية المقررة لإقامة المشروعات.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لمنطقة كلاحين قفط الصناعية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستثمارية التى تجرى بها، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





أكد محافظ قنا، أن محافظة قنا تعمل علي تشجيع الاستثمار الجاد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين الجادين تشجيعا لهم على إقامة مشروعات صناعية تخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.





وتفقد محافظ قنا أعمال التشطيبات النهائية بمشروع مجمع مصانع الطاقة المتجددة والذى يضم "مصنع تجميع الألواح الشمسية على مساحة 3000 متر، ومصنع لإنتاج الزجاج الشمسي على مساحة 2250 مترا، ومصنع لإنتاج الخلايا الشمسية على مساحة 6000 متر ، ومصنع لإنتاج سخانات المياه الشمسية على مساحة 3420 مترا بالإضافة إلى محطة لمعالجة المياه والغازات والتخلص الآمن من الصرف بتكلفة مالية إجمالية تقدر بنحو 370 مليونا، كما تابع جانبا من أعمال اللجان المنعقدة لعمل الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمجمع المصانع.



