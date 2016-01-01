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كأس العالم

عمرو حسن بعد الاعتزال: الجهاز الفني لبتروجت وجهتي المقبلة

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعي



قال عمرو حسن، لاعب بتروجت، إنه قرر اعتزال كرة القدم بعد مسيرة طويلة مع النادي البترولي، لافتا إلى أنه اختار الوقت المناسب لإعلان اعتزاله الكرة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أنهيت الموسم الماضي مع بتروجت بشكل رائع وشاركت في غالبية المباريات".

وأوضح: "عقدت جلسة مع الجهاز الفني لبتروجت ومجلس الإدارة، حيث من المقرر أن يكون لي دور داخل الجهاز الفني للفريق".

وأكمل: "بدأت مع بتروجت منذ 2001 مع رمضان السيد، حتى صعدنا إلى الدوري الممتاز بعد 4 سنوات مع مختار مختار".

وأردف: "مباريات الأهلي والزمالك كانت الأصعب والأهم بالنسبة لي، وسيد معوض، كان من أصعب من لعبت أمامهم، هو لاعب كبير وصاحب خبرات كبيرة".

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