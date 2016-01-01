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كأس العالم

خير الدين مضوي: البرازيل الأقرب للفوز بكأس العالم

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعي
قال الجزائري خير الدين مضوي، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، إن التحضير البدني للمنتخبات في بطولة كأس العالم كان أهم ما يميز الفرق في مونديال روسيا على عكس المونديال الماضي في البرازيل.

وأضاف مضوي في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الأداء البدني انعكس بشكل كبير على الأداء الفني، غالبية أهداف كأس العالم في النسخة الحالية من الكرات الثابتة".

وأكمل: "أعتقد أن لقب كأس العالم هذه المرة لن يخرج بين البرازيل وكرواتيا وإن كنت أرى أن البرازيل الأقرب".

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