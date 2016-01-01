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منوعات

رد فعل أم طفلتها تسمع لأول مرة .. فيديو

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
كريم جمال
حصد مقطع فيديو ملايين المشاهدات فى الساعات الماضية بعدما أظهر رد فعل أم، بعد سماع طفلتها للمرة الأولى، فور خضوعها لعملية زراعة قوقعة دون أن تعلم بنتيجتها.

تعود التفاصيل عندما علم والدا الطفلة الأمريكية "أيلا إيسلر" البالغة من العمر عامًا واحدًا أنها لا تسمع فور ولادتها، سجلت مستشفى "كوك" للأطفال بولاية "تكساس" الأمريكية الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لحظة سماع الطفلة أولى الكلمات لأول مرة، ورد فعلها أيضًا.

لم تتمالك الأم دموعها وانهمرت فور مشاهدة طفلتها تسمع لأول مرة.

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