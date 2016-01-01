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فن

شاهد .. كيف احتفل ديفيد وفيكتوريا بيكهام بعيد زواجهما الـ19

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:56 ص
ديفيد وفيكتوريا
ديفيد وفيكتوريا بيكهام
شروق ابراهيم
احتفلت المغنية السابقة وعارضة الازياء فيكتوريا بيكهام بعيد زواجها الـ19 مع زوجها لاعب الكرة الانجليزي ديفيد بيكهام بنشر صورة رومانسية لهما وهما يحتفلان بتناول عشاء رومانسيًا سويًا.

ونشرت فيكتوريا صورة من الاحتفال وعلقت قائلة: "أحبك كثيرا" ، فيما علق الاخير ايضا على الصورة بحسابه قائلا: "احبك يا افضل واجمل ام وزوجة".

الجدير بالذكر ان هناك شائعات انتشرت ان فيكتوريا انفصلت عن بيكهام وهو ما ينفيه هذا الاحتفال بعيد زواجهما.
شاهد .. كيف احتفل ديفيد وفيكتوريا بيكهام بعيد زواجهما الـ19
شاهد .. كيف احتفل ديفيد وفيكتوريا بيكهام بعيد زواجهما الـ19
شاهد .. كيف احتفل ديفيد وفيكتوريا بيكهام بعيد زواجهما الـ19
شاهد .. كيف احتفل ديفيد وفيكتوريا بيكهام بعيد زواجهما الـ19

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