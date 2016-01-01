ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

ارتفاع البطالة في السعودية لمستوى قياسي عند 12.9% في الربع/1

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
أظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الخميس أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى مستوى قياسي عند 12.9 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، من 12.8 بالمئة في الربع السابق.

وتمضي حكومة المملكة قدما في إصلاحات اقتصادية لتطوير صناعات غير نفطية وتوفير فرص عمل، لكن زيادات ضريبية وإجراءات تقشفية أخرى تهدف لسد العجز الكبير في الموازنة تؤثر سلبا على كثير من أرباب العمل في القطاع الخاص.

ترشيحاتنا

بعد هروب مجرم خطير جوا.. الطائرات بدون طيار تهدد السجون في فرنسا

تعرف على التشكيل المعاون لجروس في الزمالك

رئيس الوزراء يناقش إضافة المواليد غير المسجلين ببطاقات التموين

تعرض على إيرادات أفلام العيد الإجمالية بعد عرض 3 أسابيع

شاهد.. منتخب زيمبابوي للرجبي ينام على الرصيف

حديقة الحيوان: توفير وسائل لنقل الزائرين بالداخل.. فيديو

والدة المحامي المقتول في الإسكندرية تكشف لـ صدى البلد ملابسات الواقعة.. الأم المكلومة تتهم مافيا الأراضي بالتخلص من نجلها

درجات الحرارة المتوقعة بمصر وبعض عواصم العالم.. فيديو

أغنية جديدة لـ شعبان عبد الرحيم يهاجم فيها فيس بوك ..فيديو

أمين الفتوى يوضح خلاف العلماء حول حلق اللحية وإعفائها.. فيديو

الناظر يوضح ما يجب القيام به عند التعرض للحرق

ياسمين علي تمثل مصر بمهرجان قرطاج الدولي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري

أحذية الـ Wedge تتصدر موضة صيف 2018

20 صورة تكشف أناقة توبا بويوكستون في عيد ميلادها

شاهد.. أزياء راقية من توقيع دار FENDI العالمية

لمحبي الاختلاف.. أفكار ديكور هندي لغرف المعيشة

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بمصر وبعض عواصم العالم.. فيديو
حضري سابليه المحبب للأطفال بمذاق لا يقاوم
رضا عبد العال يكشف المدرب الأنسب لقيادة المنتخب ..فيديو
أغنية جديدة لـ شعبان عبد الرحيم يهاجم فيها فيس بوك ..فيديو
صلاح حسب الله: البرلمان يتجه لتشريع قانون لتشجيع المنتج المصري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟