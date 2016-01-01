ارتفاع البطالة في السعودية لمستوى قياسي عند 12.9% في الربع/1

أظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الخميس أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى مستوى قياسي عند 12.9 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، من 12.8 بالمئة في الربع السابق.



وتمضي حكومة المملكة قدما في إصلاحات اقتصادية لتطوير صناعات غير نفطية وتوفير فرص عمل، لكن زيادات ضريبية وإجراءات تقشفية أخرى تهدف لسد العجز الكبير في الموازنة تؤثر سلبا على كثير من أرباب العمل في القطاع الخاص.



