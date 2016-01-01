أسهم أوروبا ترتفع بدعم من انتعاش قطاع السيارات

صعدت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس بدعم من آمال في نبرة تجارية أهدأ من الولايات المتحدة وهو ما رفع أسهم شركات صناعة السيارات برغم استمرار حالة الحذر مع اقتراب موعد أمريكي نهائي لفرض رسوم على سلع صينية.



وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة فيما زاد المؤشر داكس الألماني، الذي يزخر بأسهم شركات التصدير، 1.1 بالمئة بدعم من قطاع السيارات. وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة.



وجرى تداول الأسهم الأوروبية في نطاق محدود خلال الأسبوع الحالي ترقبا لفرض رسوم جمركية أمريكية على واردات صينية قيمتها 34 مليار دولار من المقرر أن يبدأ سريانها غدا الجمعة.



وارتفعت القطاعات التي تضررت على وجه الخصوص بسبب حالة الضبابية التي نتجت عن النزاع التجاري اليوم حيث صعد قطاع الموارد الأساسية واحدا بالمئة بينما قفز قطاع السيارات 3.2 بالمئة فيما زاد مؤشر قطاع البنوك 0.8 بالمئة.



وكانت أسهم شركات دايملر وبورشه وفولكسفاجن الألمانية للسيارات من بين أكثر الأسهم ارتفاعا على المؤشر ستوكس، حيث صعدت بنسبة تصل إلى 3.7 بالمئة بعد تقرير بشأن عرض أمريكي لتعليق تهديدات بفرض رسوم على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي.



وارتفع قطاع التكنولوجيا الأوروبي واحدا بالمئة عقب أن واجه ضغوطا في الجلسة السابقة بعدما منعت محكمة صينية شركة مايكرون الأمريكية من بيع منتجاتها في الصين.



وظلت نتائج الشركات محل تركيز حيث قفز سهم سوديكسو الفرنسية سبعة بالمئة ليتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600 بعدما أبقت المجموعة المتخصصة في إدارة الخدمات والمنشآت الخاصة بالأغذية على أهدافها للعام بأسره برغم تباطؤ نمو المبيعات في الربع الثالث من العام.



لكن سهم أسوشيتد بريتش فودز المالكة لبريمارك انخفض 3.6 بالمئة بعدما أصدرت الشركة تحذيرا مجددا بشأن توقعاتها لقطاع السكر برغم أنها أبقت على التوقعات الكلية للعام بأسره.