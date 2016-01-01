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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرها الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%، وهبط مؤشر "إكس 50" بنسبة 0.25%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.38%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

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