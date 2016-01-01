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اقتصاد

وزير المالية يتفقد مركز كبار الممولين للتعرف على معوقات العمل

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:57 ص
محمد معيط
محمد معيط
محمد يحيي
بدأ الدكتور محمد معيط وزير المالية، جولته منذ قليل لمقر مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية بالحي العاشر بمدينة نصر بحضور عماد سامي رئيس المصلحة وعدد من قيادات الوزارة.

والتقى "معيط" بعدد من الموظفين بمركز كبار الممولين للتعرف علي المشكلات التي تواجههم بالإضافة لمعرفة سير العمل بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد والذي بدأ اول يوليو الجاري، مشيرا الي أن المركز يقوم بتحصيل الضرائب المستحقة علي الشركات والمؤسسات منذ ابريل حتي ديسمبر من كل عام بخلاف تقديم الإقرارات الضريبية.

والتقي وزير المالية عددا من الممولين للتعرف على المعوقات التي يواجهونها خلال تقديم الإقرارات وتحصيل الضرائب المستحقة عليهم، بالإضافة للتيسيرات التي يقدمها المركز لهم .

ومن المقرر أن يقوم وزير المالية بعقد مؤتمر صحفي بعد قليل للإعلان عن الحصيلة الضريبية.




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