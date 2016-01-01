درجات الحرارة المتوقعة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة/ طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

وسط الدلتا 24 36

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 32

مطروح 24 31

السلوم 21 33

سيوة 24 39

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

العريش 19 34

رفح 20 34

الإسماعيلية 22 38

السويس 24 37

رأس سدر 26 39

نخل 17 37

نويبع 28 37

طابا 25 35

كاترين 19 34

الطور 27 38

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 37

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 23 38

أسيوط 25 38

سوهاج 25 39

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 27 41

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 24 41

شلاتين 28 40

أبو رماد 29 39

راس حدربة 30 38

حلايب 30 38