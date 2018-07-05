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كأس العالم

شاهد.. تعليق ميدو على مشاركة جهاد جريشة في كأس العالم

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
منار نور
أعرب أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، عن سعادته بمشاركة الحكم المصرى جهاد جريشة في بطولة كأس العالم، وعن قراراته الصائبة في المباراة التي شارك بها. 

وكتب "ميدو" من خلال حسابه الشخصي تويتر قائلًا: "في المباراة التي أدارها تقديره من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي كان جيداً جداً اتخذ قرارات شجاعة خلال المباراة وأخطاؤه كانت قليلة جدًا.. جهاد جريشة واجهة مشرفة للتحكيم المصري". 

وأدار جريشة مباراة بنما وإنجلترا والتي انتهت بفوز الأخير بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

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