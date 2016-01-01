علي جمعة يوضح معنى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة

فسر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قول الله سبحانه وتعالى {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}، {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} يعني لا حرج عليكم {إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء}، قائلا: "إذن الزواج عقد، والعقد اتفاق إرادتان؛ ولذلك فإنه ينبغي أن يكون من أجل السعادة، فإذا لم يكن كذلك وسُدت الطرق فيه فيحدث الطلاق".



وأضاف جمعة: "وأباح الله لنا وأتاح هذا الطلاق لأن الإرغام على استمرار الحياة لا يصلح لفطرة الإنسان، ولكن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، وآخر العلاج الكي كما يقولون في الطب، ولا نلجأ إلى العملية الجراحية إلا بعد اليأس من الشفاء بالطرق المعتادة أو الاستيئاس".