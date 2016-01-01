الإفتاء توضح كيفية أداء صلاة خسوف القمر

قالت دار الإفتاء خسوف القمر من الظَّواهر الدَّالة على القدرة الإلهيّة، وقد شُرعت لها صلاةٌ لرفعها عن النّاس وذلك مخالفٌ لما كان يُعتقد في الجاهلية أنّ هذه الظَّاهرة تحدث عند وفاة عظيمٍ من العظماء، قال صلى الله عليه وسلم:"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة".



وأضافت الافتاء إن صلاة خسوف القمر "سُنة مؤكدة"، تُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان ، ويخطب بعدها الإمام ويحث على التوبة وفِعْل الخيرات من دعاء وذكر وصدقات.