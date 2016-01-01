شوقي يمنع تداول فاكسات ومنشورات التعليم على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية، أكد خلالها أنه ممنوع منعًا باتًا على أي معلم أو أي شخص يعمل بالتربية والتعليم، نشر أي منشورات أو فاكسات أو ملصقات أو تعليمات تخص وزارة التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا بعد الرجوع إلى مسئول العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.



جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اجتماعًا مغلقًا مع مديري مديريات التربية والتعليم بمقر الوزارة، وقد شهد هذا الاجتماع عرضا لأبرز التعليمات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة واستعدادات تطبيق نظام التعليم الجديد المقرر تطبيقه من سبتمبر القادم.



